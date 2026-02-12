Der Rhodener Carnevalsclub (RCC) hat auf seiner ersten Faschingsveranstaltung dieser Session zahlreiche Aktive ausgezeichnet. Dafür kam der Landespräsident ins Fallsteindorf.

Lebende Rhodener Karnevalslegenden auf der Bühne. Für deren Auszeichnungen waren das Vize-Landesprinzenpaar Caroline I. und Willy I. sowie Sachsen-Anhalts Karnevalspräsident Dirk Vater (von links) ins Kulturhaus des Fallsteindorfes gekommen.

RHODEN. - Es waren hohe Auszeichnungen für karnevalistische Lebensleistungen, weswegen Dirk Vater, der Präsident des Landes-Karnevalsverbandes Sachsen-Anhalt, am Sonnabend zum Faschingsprogramm nach Rhoden gekommen war. Und mit ihm das Vize-Landesprinzenpaar aus Bennungen im Mansfelder Land.

Ende 1979 ist der Rhodener Carnevalsclub gegründet worden. Beim Premierenprogramm Anfang 1980 gab es noch kein Kulturhaus im Fallsteindorf. Die ersten Karnevalsabende fanden in einer klapprigen Baracke statt. Seitdem hat der Verein mehrere Generationswechsel gemeistert, die allermeisten der heute Verantwortlichen waren vor 46 Jahren noch gar nicht geboren. Aber etliche Frauen und Männer der ersten Stunde haben die Rhodener Veranstaltungen auch nach ihrer aktiven Zeit weiter unterstützt.

Dirk Vater sagte, er freue sich immer, wenn er für Auszeichnungen eingeladen werde in Vereine, die an ihre verdienten, langjährigen Mitglieder denken. Hätten sie doch viel Zeit für ihr Ehrenamt aufgebracht.

Die zweithöchste Auszeichnung, die man im Bund Deutscher Karneval mit seinen 2,8 Millionen Mitgliedern in 5.426 Vereinen bekommen kann, ist der Verdienstorden in Gold. Diesen erhielten Sabine Gerecke, Gero Haarnagel, Regina Hartwig, Reiner Hartwig, Rosemarie Krone, Axel Kawitzke, Ulrich Köhler und Sylvia Mutschall. So wie bei nachfolgenden Auszeichnungen handelt es sich dabei nicht nur um Aktive in der Bütt, auf dem Tanzparkett, mit Gesang oder als Programmführer, sondern auch um Aktive im Hintergrund, ohne die keine Veranstaltung laufen würde.

Mit dem Verdienstorden in Silber wurde David Kawitzke ausgezeichnet. Seit dieser Saison steht er an der Spitze des Vereins. Er war mit dem Karneval groß geworden und ist jetzt auch schon 31 Jahre aktiv.

Mit dem Verdienstorden des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt in Gold geehrt wurden Christin Hartwig, die den Verein in den vergangenen Jahren auch durch die schwierige Coronazeit geführt hatte, und Jacqueline Kühne. Mit dem Orden in Silber wurden Jacqueline Habermann und Lars Ebeling ausgezeichnet. Das Ehrenkreuz hat der Landesverband für Karnevalisten, Unterstützer und Sponsoren aufgelegt. Damit wurden Erika Schneider, Ursula Tischer und Karsten Kawitzke gewürdigt.

Vereinsinterne Ehrungen überreichte RCC-Präsident David Kawitzke an Elisabeth Gebbert für 35 Jahre, an Sylvia Kawitzke für 30 Jahre und an Ronny Kühne für zehn Jahre im Verein.

Auch wenn Sachsen-Anhalt auf vielen Gebieten Schlusslicht in Deutschland sei, wie Dirk Vater augenzwinkernd anmerkte, der Karneval-Landesverband sei immerhin der sechstgrößte.