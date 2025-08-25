„Alte Schachtel“ in Benneckenstein Nach jahrelangem Leerstand: Kultkneipe im Oberharz wiedereröffnet
Jahrelang stand sie leer. Nun wurde die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein wiedereröffnet. Was Gäste erwartet und was es Neues gibt.
25.08.2025, 18:15
Benneckenstein. - Sie dürfte vielen Oberharzern noch ein Begriff sein: Die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein. Lange Zeit ist es um die Kultkneipe ruhig gewesen, seit 2012 stand sie leer. Nun wagte Heiko Pluschke die Wiedereröffnung.