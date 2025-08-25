weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. „Alte Schachtel“ in Benneckenstein: Nach jahrelangem Leerstand: Kultkneipe im Oberharz wiedereröffnet

Jahrelang stand sie leer. Nun wurde die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein wiedereröffnet. Was Gäste erwartet und was es Neues gibt.

Von Matthias Distler 25.08.2025, 18:15
Das neue Team der „Alten Schachtel“ in Benneckenstein mit Heiko Pluschke in der Mitte. Foto: Matthias Distler

Benneckenstein. - Sie dürfte vielen Oberharzern noch ein Begriff sein: Die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein. Lange Zeit ist es um die Kultkneipe ruhig gewesen, seit 2012 stand sie leer. Nun wagte Heiko Pluschke die Wiedereröffnung.