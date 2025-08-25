Jahrelang stand sie leer. Nun wurde die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein wiedereröffnet. Was Gäste erwartet und was es Neues gibt.

Das neue Team der „Alten Schachtel“ in Benneckenstein mit Heiko Pluschke in der Mitte.

Benneckenstein. - Sie dürfte vielen Oberharzern noch ein Begriff sein: Die Musikkneipe „Alte Schachtel“ in Benneckenstein. Lange Zeit ist es um die Kultkneipe ruhig gewesen, seit 2012 stand sie leer. Nun wagte Heiko Pluschke die Wiedereröffnung.