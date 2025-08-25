Kinder lieben ihre Eltern, doch manchmal braucht eine Familie Hilfe. Die gibt es im Heilpägagogischen Zentrum „Don Bosco“. Dort werden Kinder auf dem Weg ins Leben begleitet.

Von wegen Kinderheim: Wie Kinder heute den Weg ins Leben finden

Kimberly Wehr besucht mit der kleinen Liv Thessa ihre ehemaligen Bezugspersonen im Don-Bosco-Haus: Jenifer Mahler, Carolin Ziemann mit Therapiehund Tinka und Leiterin Doreen Rosenberger. Sie zeigt ein altes Foto, auf dem das Haus in der Vorgelstange abgebildet ist.

Wolmirstedt. - Ihre Jugend hat die junge Frau im Heilpädagogischen Zentrum „Don Bosco“ verbracht. Nun kehrt sie als Besucherin zurück und präsentiert stolz ihr Baby. Sie hat in der Wolmirstedter Einrichtung viel gelernt. Das wünscht sie auch anderen Kindern und Jugendlichen auf dem Weg ins Leben.