weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. 25 Jahre heilpädagogisches Zentrum Don Bosco: Von wegen Kinderheim: Wie Kinder heute den Weg ins Leben finden

25 Jahre heilpädagogisches Zentrum Don Bosco Von wegen Kinderheim: Wie Kinder heute den Weg ins Leben finden

Kinder lieben ihre Eltern, doch manchmal braucht eine Familie Hilfe. Die gibt es im Heilpägagogischen Zentrum „Don Bosco“. Dort werden Kinder auf dem Weg ins Leben begleitet.

Von Gudrun Billowie 25.08.2025, 18:00
Kimberly Wehr besucht mit der kleinen Liv Thessa ihre ehemaligen Bezugspersonen im Don-Bosco-Haus: Jenifer Mahler, Carolin Ziemann mit Therapiehund Tinka und Leiterin Doreen Rosenberger. Sie zeigt ein altes Foto, auf dem das Haus in der Vorgelstange abgebildet ist.
Kimberly Wehr besucht mit der kleinen Liv Thessa ihre ehemaligen Bezugspersonen im Don-Bosco-Haus: Jenifer Mahler, Carolin Ziemann mit Therapiehund Tinka und Leiterin Doreen Rosenberger. Sie zeigt ein altes Foto, auf dem das Haus in der Vorgelstange abgebildet ist. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Ihre Jugend hat die junge Frau im Heilpädagogischen Zentrum „Don Bosco“ verbracht. Nun kehrt sie als Besucherin zurück und präsentiert stolz ihr Baby. Sie hat in der Wolmirstedter Einrichtung viel gelernt. Das wünscht sie auch anderen Kindern und Jugendlichen auf dem Weg ins Leben.