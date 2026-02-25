Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Huy sinken stetig. Mit Stichtag Ende 2025 ist ein neues Rekordtief erreicht – es leben so wenig Menschen wie noch nie hier. Doch es gibt Ausnahmen.

Einwohnerzahl im Huy erneut auf Rekordtief – welche Orte es besonders trifft und warum (mit Grafik)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Huy sind erneut gesunken.

Gemeinde Huy. - Bundesweit ist die Bevölkerungszahl anders in den Vorjahren zum Jahresende 2025 leicht gesunken. Hohe Sterbefälle, die die Geburten übersteigen und veränderte Zuwanderung führten zu einem Rückgang um 100.000 Menschen im direkten Vergleich zum Vorjahr. Wie sieht das in der Gemeinde Huy aus?