Fußball hat in Benneckenstein eine lange Tradition: Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg hatten den Ballsport mit in ihre Heimatstadt gebracht. Wie sich die Sportart seitdem etabliert hat.

Erinnerung an Anfänge vom Fußball im Oberharz: So etablierte sich die Sportart in Benneckenstein

Die erfolgreiche Benneckensteiner Elf 1963: Staffelsieger und Pokalgewinner. Unverkennbar in der oberen Reihe: Horst Krause, „Bube“ Mückenheim, „Pio“ „Waldi“, Heinz Möhwald und Trainer Willy Piotrowski. Neben Torwartlegende „Hansi“ Herkenrath rechts unten Karl-Heinz Hirschke und „Walterchen“ Oberländer.

Benneckenstein. - Neben Turnen, Wintersport und Kegeln hat auch der Fußball in Benneckenstein eine lange Tradition. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde erstmals der Ball gekickt. Heimkehrer hatten das neuartige Ballspiel aus der Gefangenschaft mitgebracht und auf der Waldschloßschneise ausprobiert. Das liegt schon über 100 Jahre zurück. Erfreulicherweise konnte um 1990 noch ein Zeitzeuge von den Anfängen des Benneckensteiner Fußballs erzählen.