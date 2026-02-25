weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Marktbummel nach Feierabend: Premiere in Zerbst: Feierabendmarkt bringt Bio-Gemüse, Honig und Kultur in die Essenzen-Fabrik

Der Feierabendmarkt in der Zerbster Essenzen-Fabrik soll zu einem zentralen Anlaufpunkt in der Stadt werden, Produkte aus der Region werden konzentriert angeboten und auf die Besucher warten Kunst und Kultur.

Von Petra Wiese 25.02.2026, 11:37
Sarah Hozl, die Bio-Gemüse in Hohenlepte anbaut, ist die Ideengeberin für den Feierabendmarkt in der Essenzen-Fabrik.
Sarah Hozl, die Bio-Gemüse in Hohenlepte anbaut, ist die Ideengeberin für den Feierabendmarkt in der Essenzen-Fabrik. Foto: Archiv Petra Wiese

Hohenlepte/Zerbst. - Als Lokalität für die verschiedensten Veranstaltungen ist die Essenzen-Fabrik in Zerbst bekannt. Da gibt es Kino und Theater, Workshops und Partys. Der Verein der Zerbster Essenzen-Fabrik leistet einen wertvollen Beitrag, um das kulturelle Leben der Stadt zu bereichern.