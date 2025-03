Landesverband der Pflegefamilien Eltern beklagen verlorene Jahre wegen zu später Entscheidung über passende Schulform für Pflegekinder

Der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule ist ein wichtiger Schritt im Leben. Doch was, wenn das wegen der falschen Schulform zu einer traumatisierenden Erfahrung wird? Ausgerechnet für Pflegekinder, die ohnehin einen schwierigen Start ins Leben haben, ist der Übergang von der Kita in die Schule oft steinig.