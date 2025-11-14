weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Infrastruktur im Harz: Emersleber sind stinksauer: Bricht die Stadt Halberstadt Ausbauversprechen bei der Ratsstraße?

Infrastruktur im Harz Emersleber sind stinksauer: Bricht die Stadt Halberstadt Ausbauversprechen bei der Ratsstraße?

Seit Jahren geplant, tut sich dennoch noch immer nichts in Sachen Ausbau von Rats- und Gartenstraße in Halberstadts Ortsteil Emersleben. Die jüngsten Informationen dazu lassen bei vielen Anwohnern Zweifel aufkommen, ob es überhaupt je dazu kommt.

Von Sabine Scholz 14.11.2025, 10:15
Blick auf Ratsstraße (links) und Gartenstraße (rechts) in Emersleben. Eigentlich sollten die längst saniert sein.
Blick auf Ratsstraße (links) und Gartenstraße (rechts) in Emersleben. Eigentlich sollten die längst saniert sein. Foto: Sabine Scholz

Emersleben. - Die Freude war groß, die Skepsis aber auch, als es im März 2025 hieß: Die Ratsstraße wird noch dieses Jahr ausgebaut. Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und Bagger wurden noch nicht gesehen in dem Halberstädter Ortsteil. Der Frust der Emerslebener ist groß.