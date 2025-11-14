Infrastruktur im Harz Emersleber sind stinksauer: Bricht die Stadt Halberstadt Ausbauversprechen bei der Ratsstraße?
Seit Jahren geplant, tut sich dennoch noch immer nichts in Sachen Ausbau von Rats- und Gartenstraße in Halberstadts Ortsteil Emersleben. Die jüngsten Informationen dazu lassen bei vielen Anwohnern Zweifel aufkommen, ob es überhaupt je dazu kommt.
14.11.2025, 10:15
Emersleben. - Die Freude war groß, die Skepsis aber auch, als es im März 2025 hieß: Die Ratsstraße wird noch dieses Jahr ausgebaut. Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende und Bagger wurden noch nicht gesehen in dem Halberstädter Ortsteil. Der Frust der Emerslebener ist groß.