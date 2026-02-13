Christliche Musik der ganz besonderen Art wird in der Aula des Gymnasiums erklingen. Nach drei Jahren gibt es wieder ein Treffen. 120 Teilnehmer haben sich angemeldet.

Blues und Jazz beim zweiten Gospel-Workshop am Bördegymnasium in Wanzleben

Musiklehrer Axel Rose (rechts) kommt nach Wanzleben, um mit 120 Teilnehmern einen Gospel-Workshop abzuhalten.

Wanzleben - Dem Frauenchor Klein Wanzleben ist es wieder gelungen, den Seminarleiter Axel Rose für einen Gospel-Workshop in Wanzleben zu gewinnen. Ein ganzes Wochenende lang dreht sich alles um die besondere Art der Chormusik.