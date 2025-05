Es war ein längerer Kampf, doch nun ist es geschafft. In Ströbecks Hauptstraße bietet seit dem 19. Mai ein Wartehäuschen Busnutzern Schutz bei schlechtem Wetter. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein.

Thomas Machold (links) und Enrico Rieser von der Firma Kienzler laden die Glasscheiben für das neue Wartehäuschen an der Bushaltestelle in der Hauptstraße Ströbecks vom Laster.

Schachdorf Ströbeck. - Haltstellenüberdachung - es ist ein Dauerthema in Ströbecks Ortschaftsrat. Nur an einem der Bushaltepunkte im Schachdorf gibt es für die Wartenden ein bisschen Wetterschutz. Seit dem 19. Mai ist das anders. Ein neues Wartehäuschen steht. Doch an der Haltestelle im Ortskern soll noch mehr passieren.