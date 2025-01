Lange Zeit ist nichts passiert an der eingestürzten Mauer im Huy-Ort Schlanstedt. Die Straße blieb gesperrt, die Nachbarn hatten in mehrerer Hinsicht das Nachsehen. Doch nun scheint das Problem gelöst.

Erleichterung in Schlanstedt: Endlich ist die Mauer weg

Torsten Koschitzki an den Resten der beseitigten Mauer.

Schlanstedt. - Ein gutes Jahr ist es her, dass die Mauer am Grundstück von Familie Koschitzki in Schlanstedt eingestürzt ist. Die Familie selbst konnte die Beseitigung der Weihnachten 2023 zusammengebrochenen Mauer finanziell nicht leisten. Außerdem schien unklar, wem genau die Mauer gehört. Doch nun scheint eine Lösung gefunden zu sein.