Eröffnungsfeier im Schwanebecker Wohnpark zeigt gute Integration

Mit Verzögerung konnte nun endlich die offizielle Eröffnung des Wohnparks in Schwanebeck mit einem Fest vollzogen werden. Was es für die zahlreichen Gäste zu sehen gab.

Schwanebeck - Bereits vor einigen Monaten zogen die ersten Bewohner in den neuen Wohnpark in Schwanebeck am Rosenweg ein. Mittels verschiedener Gruppen und Vereine nahm das Team mit den Bewohnern Kontakt in der Region auf. Doch eine große Eröffnungsveranstaltung für alle Interessierten konnte es wegen der Corona-Pandemie bis dato nicht geben. Das sollte jetzt nachgeholt werden.