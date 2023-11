Am Samstag fand das erste gemeinsame Treffen der Ortschronisten aus der Gemeinde Huy und der Stadt Osterwieck statt. Worum es ging – und was es am Ende für eine Überraschung gab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eilsdorf - „Schön, dass so viele der Einladung gefolgt sind und wir heute so viele sind“, sagt Kerstin Sopart am Samstagnachmittag im Eilsdorfer Dorfgemeinschaftshaus. Sie, selbst Ortschronistin in Eilsdorf, hatte zum ersten gemeindeübergreifenden Treffen der Ortschronisten geladen – und dabei nicht nur die Ehrenamtler aus der Gemeinde Huy, sondern auch die der benachbarten Stadt Osterwieck angesprochen.