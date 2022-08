Fachwerkhaus brennt im Harz - 80 Einsatzkräfte kämpfen gegen das Feuer

Die Feuerwehren der Stadt Osterwieck kommen in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Donnerstagabend wurden sie bei einem Großbrand in Dardesheim gefordert.

Hohe Flammen loderten am Donnerstagabend aus dem Wohnhaus in Dardesheim. Es dauerte Stunden, bis das Feuer gelöscht werden konnte.

Dardesheim - An der Straße Halberstädter Tor stand am Donnerstag gegen 21.30 Uhr der Dachstuhl eines Wohnhauses in Dardesheim in Flammen. Das Gebäude ist leer stehend und befindet sich gegenüber vom Landgasthaus „Zum Adler“.