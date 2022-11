Fahrplan für Abbruch des Halberstädter Klubhauses

Halberstadt - Exklusiv gewähren Bastian Herbst und Thomas Kowalski von der Spiegel & Harmonie Projektentwicklungs GmbH am gestrigen Donnerstag der Volksstimme einen Blick in das verwaiste Klubhaus Halberstadt - beziehungsweise in das, was davon übrig geblieben ist. Der Gesellschaft gehört seit August die Immobilie. Die Halberstädter verraten, was sie mit dem Gebäude und dem Grundstück vorhaben.