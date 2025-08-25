2024 sind insbesondere Fahrlehrer aus dem Landkreis Harz auf die Barrikaden gegangen, weil ihre fertig ausgebildeten Fahrschüler oft wochenlang auf einen praktischen Prüfungstermin warten mussten. Jetzt scheint das Problem endgültig abgeräumt zu sein.

Fahrschüler in Sachsen-Anhalt warten ewig auf Prüfungstermine: Wie das Problem nun gelöst wird

Die personellen Engpässe bei den Fahrschulprüfungen in Sachsen-Anhalt scheinen behoben zu sein.

Halberstadt/Magdeburg. - Allgemeines Aufatmen bei Fahrschul-Inhabern und Fahrlehrern sowie Fahrschülern und deren Eltern in Sachsen-Anhalt: Seit wenigen Wochen scheinen die personellen Engpässe bei der Abnahme der praktischen Fahrprüfungen seitens der Sachverständigenorganisation Dekra und zuweilen wochenlanges Warten auf einen Termin endgültig Geschichte zu sein. Nachdem das Land nachjustiert hatte, war die Lösung perfekt.