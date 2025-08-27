Sie wollen sich nicht nur mit Lautstärke für den Weiterbetrieb der Rohrsheimer Kindertagesstätte einsetzen, sondern dabei tatkräftig unterstützen. Wie die Veranstalter von „Rock im Garten“ die Bürgerinitiative zum Kita-Erhalt fassungslos gemacht hat.

Rohrsheim. - Laut und bunt ist es bei der diesjährigen Auflage des Festivals „Rock im Garten“ in Rohrsheim zugegangen. Doch die Musikbegeisterten hatten im Sommer 2025 noch weit mehr im Sinn, als nur zu feiern. So haben sich die Veranstalter als Unterstützer dem Kampf der Eltern zum Erhalt der Kita im Osterwiecker Ortsteil verschrieben. Was die Elterninitiative dabei fassungslos gemacht hat und wie es nun um ihre Spendenaktion steht, um die Kita in Rohrsheim zu retten.