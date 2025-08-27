weather regenschauer
  4. MVB: Rabatt-Aktion für Bus- und Bahn-Tickets in Magdeburg verlängert

Angesichts des andauernden Brücken- und Baustellenchaos in der Stadt verlängern die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre Rabatt-Ticket-Sonderaktion.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 27.08.2025, 15:30
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) verlängern ihre Rabatt-Ticket-Sonderaktion. Foto: MVB

Magdeburg. - Das im Juni eingeführte rabattierte Tagesticket der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wird es auch über den 31. August 2025 hinaus geben. Eingeführt worden war es, als die Damaschkebrücke gesperrt worden war, um Neukunden zu gewinnen und Baustellengeplagten eine Alternative zu bieten.