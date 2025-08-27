Angesichts des andauernden Brücken- und Baustellenchaos in der Stadt verlängern die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ihre Rabatt-Ticket-Sonderaktion.

Magdeburg. - Das im Juni eingeführte rabattierte Tagesticket der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) wird es auch über den 31. August 2025 hinaus geben. Eingeführt worden war es, als die Damaschkebrücke gesperrt worden war, um Neukunden zu gewinnen und Baustellengeplagten eine Alternative zu bieten.