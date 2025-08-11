Schließung von Kindertagesstätten in Osterwieck (Harzkreis) Letzte Hoffnung für die Rettung der Rohrsheimer Kita?
So schnell geben sie nicht auf. Der Stadtrat Osterwieck hat die Schließung der über 100 Jahre alten Kita in Rohrsheim beschlossen. Eltern sammeln nun Spenden, um rechtlich dagegen vorzugehen.
11.08.2025, 06:00
Rohrsheim. - Während der Osterwiecker Stadtrat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 26. Juni die Schließung der Kindertagesstätten in Bühne und Rohrsheim (Harzkreis) beschlossen hat und der Sitzungsdienst Sommerpause hatte, hat sich die Bürgerinitiative keineswegs eine Pause gegönnt. Schließlich hat der Rat im selben Atemzug das Bürgerbegehren der Initiative zum Erhalt aller kommunalen Kitas im Stadtgebiet für unzulässig erklärt. Das wollen die Eltern nicht hinnehmen und leiten weitere Schritte des Widerstands ein.