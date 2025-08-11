Schließung von Kindertagesstätten in Osterwieck (Harzkreis) Letzte Hoffnung für die Rettung der Rohrsheimer Kita?

So schnell geben sie nicht auf. Der Stadtrat Osterwieck hat die Schließung der über 100 Jahre alten Kita in Rohrsheim beschlossen. Eltern sammeln nun Spenden, um rechtlich dagegen vorzugehen.