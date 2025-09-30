weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Städtepartnerschaft zwischen dem Huy-Ort Badersleben und der Gemeinde Laer jährt sich zum 35. Mal. Zum Jubiläum soll ein ganzes Wochenende lang gefeiert werden.

Von Maria Lang Aktualisiert: 30.09.2025, 18:03
Ortsbürgermeister Olaf Beder mit Ines Beder und Christine Rosemann (von links) vom Orga-Team am Gedenkstein, der zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft errichtet wurde.
Ortsbürgermeister Olaf Beder mit Ines Beder und Christine Rosemann (von links) vom Orga-Team am Gedenkstein, der zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft errichtet wurde. Foto: Maria Lang

Badersleben. - Sie ist ein Unikum in der Gemeinde Huy, die Städtepartnerschaft von Badersleben. Schon seit nunmehr 35 Jahren verbindet den Huy-Ort und seine Partnergemeinde Laer in Nordrhein-Westfalen etwas, das von einer auf dem Papier geschlossenen Partnerschaft inzwischen zu weit mehr gewachsen ist.