Die Städtepartnerschaft zwischen dem Huy-Ort Badersleben und der Gemeinde Laer jährt sich zum 35. Mal. Zum Jubiläum soll ein ganzes Wochenende lang gefeiert werden.

Festwochenende: Partnerschaft wird in Badersleben mit Leben gefüllt

Ortsbürgermeister Olaf Beder mit Ines Beder und Christine Rosemann (von links) vom Orga-Team am Gedenkstein, der zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft errichtet wurde.

Badersleben. - Sie ist ein Unikum in der Gemeinde Huy, die Städtepartnerschaft von Badersleben. Schon seit nunmehr 35 Jahren verbindet den Huy-Ort und seine Partnergemeinde Laer in Nordrhein-Westfalen etwas, das von einer auf dem Papier geschlossenen Partnerschaft inzwischen zu weit mehr gewachsen ist.