Das Teichfest in Eilsdorf ist nicht nur für die Einwohner des Huy-Ortes ein wichtiger Termin im Kalender. Das Fest erfreute auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste.

Eilsdorf. - Zum nunmehr dritten Mal wurde in Eilsdorf zum Teichfest eingeladen - und auch dieses Mal hatte sich das Organisationsteam um Ilka Linkohr, die das Gelände um den Teich seit 2022 gepachtet hat und seitdem liebevoll betreut, so einiges für die Besucher einfallen lassen.

„Wir hatten viele Besucher, die nicht nur aus Eilsdorf, sondern auch aus anderen umliegenden Ortschaften und sogar aus Wernigerode zu uns gekommen waren“, sagt die Eilsdorferin.

Fest weist auf Dringlichkeit der Teichsanierung hin

Höhepunkte des bunten Nachmittags seien das Stand-up-Paddel gewesen, mit dem man über den Teich schippern konnte, aber auch die Spielstraße, bei der es Bogenschießen, Riesenmikado, eine Kugelwippe und vieles mehr gab.

Für Unterhaltung sorgte die Seniorentanzgruppe aus Eilsdorf und das Musik-Trio mit Jonas am Schlagzeug, Detlef mit Mundharmonika und Saxofon sowie Martin an der Gitarre. „Ein großes Dankeschön an Detlef, der durch das Programm führte“, sagt sie. „Bedanken möchten wir uns außerdem bei Sven Schwarz sowie bei allen anderen, die uns spontan in jeglicher Form geholfen haben.“

Aufgrund der vielen positiven Resonanz wolle man auch im kommenden Jahr wieder ein Teichfest veranstalten. Während das Gelände um den Teich privat verpachtet ist, gehört das Gewässer selbst der Gemeinde, die demzufolge auch für die Sanierung zuständig sei - auf deren Notwendigkeit man mit dem Fest ebenfalls hinweisen wolle.