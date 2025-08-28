In einer Magdeburger Arztpraxis sorgte ein Aushang für Fragezeichen. Werden dort nur Menschen behandelt, die ausreichende deutsche Sprachkenntnisse mitbringen? Die Volksstimme hat mit dem Arzt gesprochen und rechtliche Fragen geklärt.

Schild bei Magdeburger Arzt: „Wir sprechen in der Praxis nur Deutsch“

Dieser Aushang hing etwa drei Monate lang an der Tür einer Hausarzt-Praxis in Magdeburg. Er informierte die Patienten darüber, dass in der Praxis nur Deutsch gesprochen werde. Inzwischen wurde der Zettel entfernt.

Magdeburg. - „Achtung: Wir sprechen hier in der Praxis ausschließlich Deutsch. Sollte aufgrund fehlender deutscher Sprachkenntnisse keine unmissverständliche Kommunikation möglich sein, kann leider keine Behandlung erfolgen.“ Das steht auf einem Zettel geschrieben, der an der Tür einer Hausarztpraxis in Magdeburg-Sudenburg hing. Darf ein Arzt das? Welche Beweggründe gibt es dafür? Wie fassen Betroffene diesen Hinweis auf? Die Volksstimme hat nachgefragt.