Seit der Nacht zum Sonntag brennt in Haus Nienburg eine mit Stroh gefüllte Scheune. Wie ist der Stand der Dinge – und was passiert mit dem kontaminierten Brandrest?

Haus Nienburg - Seit mehr als 100 Stunden sind im Eilenstedter Ortsteil Haus Nienburg Einsatzkräfte damit beschäftigt, den Großbrand einer Scheune zu beenden.

Auch wenn die größte Gefahr inzwischen beseitigt ist, sind noch immer Dutzende Kameraden von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) vor Ort. Während das THW weiterhin unter anderem für die Beräumung und das Auseinanderziehen des Strohs sorgt, sind die Feuerwehrkameraden mit dem Löschen des weiterhin qualmenden Restfeuers beschäftigt.

„Wir sind noch immer in drei Schichten mit jeweils etwa 30 Kameraden hier im Einsatz“, erklärt Dirk Schulze, Ortswehrleiter aus Badersleben und aktueller Einsatzleiter vor Ort. „Geplant haben wir jetzt bis Samstagfrüh – auch wenn wir hoffen, vielleicht etwas eher fertig zu sein.“ Ganz so weit gehen die Planungen des THW nicht: „Wir bleiben vorerst bis Donnerstag“, erklärt Pressesprecher Hans-Joachim Odenbach. „Das kann sich bei Bedarf aber natürlich ändern.“

Brand in Haus Nienburg: Ende ist in Sicht

Ein Ende ist also zumindest in Sicht. Stellt sich die Frage, wie es dann weitergeht. Was passiert mit dem verbranntem Rest? Den Unmengen an verkohltem Stroh? Den geschmolzenen Überbleibseln der Solaranlage, die sich auf dem Dach befand?

Schon zu Beginn der Löscharbeiten hatte man sich darauf geeinigt, dass Stroh nicht auf den Feldern zu verteilen, da nicht absehbar sei, inwiefern dies durch die geschmolzene Solaranlage verseucht worden sei. Stattdessen hat man das Stroh also auf dem versiegelten Hof ausgebreitet und fängt das Löschwasser sicherheitshalber auf.

„Zu 80 Prozent handelt es sich hierbei um gefährlichen Abfall“, erklärt Nicole Marx von der dem Umweltamt des Landkreises zugeordneten Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde auf Volksstimme-Nachfrage. „Eine Trennung ist hier wahrscheinlich gar nicht mehr möglich.“

Die Behörde sei hier jedoch lediglich beratend tätig; die eigentliche Zuständigkeit sei die nachträgliche Überprüfung, was mit dem Abfall geschehen sei und ob diese ordnungsmäßig erfolgte, so Marx. Die Enwi als Entsorgungswirtschaft sei hier der bessere Ansprechpartner.

Dem widerspricht Heide Wonneberg von der Enwi-Abteilung Unternehmenskommunikation, Marketing und Entsorgungsberatung auf Nachfrage der Volksstimme: „In einem solchen Fall eines Brandschadens sind wir nicht zuständig“, so Wonneberg. „Da es sich sicherlich um einen Versicherungsfall handelt, sollte als erstes der Kontakt zur Herstellerfirma, Montagefirma und/oder Wartungsfirma der Solaranlage gesucht werden. Diese werden hierzu weitere Informationen aus fachlicher Sicht geben können. Nur zum Stroh ist fast keine Aussage zu treffen, da durch den Einsturz des Gebäudes Balken, Schutt, Stroh und Teile der Solaranlage vermischt sind. Wir schätzen daher ein, dass nur ein Sachverständiger für Brandschäden dieses in den Augenschein nehmen und begutachten kann, wie eine fachgerechte Entsorgung vollzogen werden kann. Nur so scheint eine belastbare Aussage möglich.“

Brand im Haus Nienburg: Enwi für Sondermüll nicht zuständig

Eine Entsorgung auf dem Wertstoffhof sei definitiv nicht möglich, da zum einen Brandschäden generell nicht angenommen würden, und es sich zum anderen hierbei um nicht-trennbaren Sonderabfall handele, der nicht recycelt werden kann. „Hier muss ein Sachverständiger entscheiden“, so Wonneberg. „Da gibt es Spezialfirmen, die sich um solche Entsorgungen kümmern.“

Oliver Beckel, Pressesprecher von Hanwha Q-Cells, einem großen Hersteller von Photovoltaik-Solarzellen, erklärt auf Volksstimme-Nachfrage: „Die Belastungen im Löschwasser bei einem Brand von kristallinen Solarmodulen liegen im Bereich der Belastungen von Gebäudebränden. Geringfügig höhere Schwermetallwerte (in kristallinen Solarmodulen sind maximal 0,1 Prozent Blei enthalten) könnten durch die Verbindungskontakte auftreten, wobei nach unseren Erkenntnissen keine hohe Mobilität besteht. Der wesentliche Anteil der Bleiverbindungen wird sich im Abfall befinden. Abfälle aus Gebäudebränden werden in jedem Fall als gefährlicher Abfall behandelt, unabhängig davon, ob eine Solaranlage auf dem Dach installiert war.“

Grundsätzlich würden Solarmodule über eine Brandklassifizierung verfügen, dabei einem Beflammungstest unterzogen und schließlich der Feuerschutzklasse C, also schwerentflammbar, entsprechen, so Beckel.

Wie es weitergeht, wird nach endgültiger Löschung entschieden werden.