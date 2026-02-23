Ein nächtlicher Brand in Halberstadt hat für einen Feuerwehreinsatz und gleich mehrere Verletzte gesorgt. Ein Schreibtisch stand lichterloh in Flammen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Feuer in Halberstadt: Kerze setzt Schreibtisch in Brand – drei Verletzte

Die Feuerwehr Halberstadt sowie der Rettungsdienst mussten ausrücken, um einen Wohnungsbrand zu löschen und mehrere Verletzte zu versorgen.

Halberstadt. - Feueralarm in Halberstadt: Der Notruf aus der Rudolf-Virchow-Straße ging laut Polizei und Leitstelle am Sonntag (22. Februar) gegen 22 Uhr ein. In einer Wohnung waren nach ersten Informationen ein Schreibtisch in Brand geraten.