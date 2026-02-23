weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Alarm in der Nacht Feuer in Halberstadt: Kerze setzt Schreibtisch in Brand – drei Verletzte

Ein nächtlicher Brand in Halberstadt hat für einen Feuerwehreinsatz und gleich mehrere Verletzte gesorgt. Ein Schreibtisch stand lichterloh in Flammen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von Dennis Lotzmann 23.02.2026, 12:42
Die Feuerwehr Halberstadt sowie der Rettungsdienst mussten ausrücken, um einen Wohnungsbrand zu löschen und mehrere Verletzte zu versorgen.
Symbolfoto: Niklas Treppner/dpa

Halberstadt. - Feueralarm in Halberstadt: Der Notruf aus der Rudolf-Virchow-Straße ging laut Polizei und Leitstelle am Sonntag (22. Februar) gegen 22 Uhr ein. In einer Wohnung waren nach ersten Informationen ein Schreibtisch in Brand geraten.