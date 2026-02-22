Gut zehn Jahre hat Döhren auf die Lösung für das baufällige Dorfgemeinschaftshaus gewartet. Nachdem nun ein Einbau am Feuerwehrgerätehaus die neue Heimat für Veranstaltungen im Dorf wird, beginnt langsam die Planung des Umzugs in das neue Zuhause.

Bald Umzug: Der Anbau des Feuerwehrgerätehauses ist bald fertig und der Ortschaftsrat plant bereits den Umzug

Rechts geht es rein: Das Feuerwehrgerätehaus in Döhren hat einen Anbau bekommen, in dem nun auch das Dorfleben Einzug halten soll.

Döhren. - Der Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Döhren nimmt sichtbar Gestalt an – und mit ihm eine Lösung für ein Problem, das den Ort seit Jahren begleitet. Nachdem das Dorfgemeinschaftshaus zunehmend verfiel und schließlich kaum noch nutzbar war, entsteht am Feuerwehrstandort ein Gebäude, das künftig sowohl der Wehr als auch dem Dorfleben dienen soll.