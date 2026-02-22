Gleich drei Ortsfeuerwehren mussten am Sonntagnachmittag (22. Februar) ausrücken. Passanten hatten in der Luther-Promenade nahe des Jahn-Stadions Gasgeruch wahrgenommen und die Leitstelle informiert.

Zerbst - Nachdem am Freitagabend (20. Februar) auf der Zerbster Woche mit zahlreichen Gästen und Interessierten die neue Drehleiter ihren Dienst offizielle angetreten hat, holte die Kameraden am Sonntagnachmittag (22. Februar) schon wieder der Alltag ein. Das neue Rettungsfahrzeug konnte bei diesem Einsatz allerdings in der Halle bleiben, denn das Problem lag hier eher ein paar Meter unter der Erde. Kurz vor 16 Uhr wurde für die Ortswehren Zerbst, Jütrichau und Deetz ABC-Alarm ausgelöst. ABC ist ein Sammelbegriff und warnt vor atomarer (nuklearer), biologischer oder chemischer Gefahr.

In diesem Fall hatte Gasgeruch in der Dr.-Martin-Luther-Promenade den Einsatz ausgelöst. „Die Wehren aus Jütrichau und Deetz konnten aber auf der Anfahrt wieder abdrehen“, wie der Zerbster Ortswehrleiter und Pressesprecher an der Einsatzstelle informierte. Der Geruch sei nicht von einer Gasleitung ausgegangen, was ein hinzugerufener Mitarbeiter der Gaststadtwerke bestätigte, sondern von einem Abwasserkanal, so Schneider.

Anwohner sind an Faulgasgeruch gewöhnt

„Wir haben dann auch einen Mitarbeiter von Heidewasser an die Einsatzstelle gerufen. Unter dem Kanaldeckel befindet sich ein Druckventil und ein Filter, um den Austritt von Faulgasen zu minimieren. Das Ventil funktioniert einwandfrei – und der Filter funktioniert ebenfalls, wird aber erneuert. Durch bestimmte Wettereinflüsse können dennoch geringe Mengen an Faulgas entweichen, wie hier geschehen“, beschreibt der Ortswehrleiter das Ergebnis dieses Einsatzes.

Schneider: „Die Anwohner waren etwas erstaunt, als wir hier mit Blaulicht auftauchen. Nach ihren Aussagen sind sie die ausgetretenen Gerüche gewohnt. Das komme wohl öfter mal vor. Deswegen haben sie die Feuerwehr nicht gerufen. Am Ende sind insgesamt rund 20 Kameraden ausgerückt, inklusive Stadtwehrleiter Denis Barycza und sein Stellvertreter Denis Hofmann.“