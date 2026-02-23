weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr in der Börde: Mehr Tempo-30 in der Niederen Börde: Hier sollen neue Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten

In Ortsteilen der Niederen Börde sollen neue Tempo-30-Zonen eingeführt werden. Einem Ortsbürgermeister gehen die Pläne aber nicht weit genug.

Von Till Frieling 23.02.2026, 12:15
Gleich mehrere Ortsteile in der Niederen Börde bekommen neue Tempo-30-Zonen.
Gleich mehrere Ortsteile in der Niederen Börde bekommen neue Tempo-30-Zonen. Foto: Till Frieling

Niedere Börde - Für Autofahrer, die in der Niederen Börde unterwegs sind, heißt es künftig öfter: Runter vom Gas und auf die Bremse treten. In den Ortsteilen der Gemeinde im Landkreis Börde sollen bald eine ganze Reihe neuer Tempo-30-Zonen eingerichtet werden.