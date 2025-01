Feuerwehr-Einsatz im Harz Feueralarm in alter Villa in Halberstadt: Einschränkungen auf B81 wegen Brand

Ein Brand in einer alten Villa direkt an der Bundesstraße 81 hat für Aufregung in Halberstadt gesorgt. Was an der Magdeburger Straße in der Harz-Kreisstadt geschehen ist.