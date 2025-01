Am 24. Dezember 2024 brannte gegen 1.50 Uhr ein Audi in der Halberstädter Bergstraße komplett aus, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro.

Landkreis Harz/Halberstadt. - Das Auto über Nacht auf einer Straße in Halberstadt geparkt - und am nächsten Morgen steht dort nur noch ein ausgebranntes Wrack: In mindestens 16 Fällen haben Besitzer seit Sommer 2024 in der Kreisstadt diese bittere Erfahrung machen müssen. Die Polizei ermittelt in sämtlichen Fällen wegen Brandstiftung - haben die Beamten bereits eine heiße Spur?