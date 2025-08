Sicherheit im Harzkreis Feuerwehr in Osterwieck am Limit? Stadtwehrleiter Olaf Chrost warnt vor Löschwasser-Notstand

Stadtwehrleiter Olaf Chrost warnt: In Osterwieck fehlt es nicht an Einsatzbereitschaft – sondern am Löschwasser. Der Stadtwehrleiter über moderne Technik, Nachwuchsarbeit und die größte Gefahr für den Brandschutz.