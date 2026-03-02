Nach 30 Jahren wird bei der 3B Metallbau GmbH der letzte der drei Gründer ausscheiden. Die neue Chef kommt aus den eigenen Reihen.

Osterwieck. - Udo Burdzik weiß seine nahezu doppelt glückliche Situation zu schätzen. Der Mitbegründer der Osterwiecker Firma 3B Metallbau hat nicht nur einen Nachfolger gefunden – mit Fabian Frank übernimmt zudem ein langjähriger Mitarbeiter das Unternehmen. Der heute 41-Jährige hatte nach seiner Schulzeit schon als Auszubildender zum Konstruktionsmechaniker in dem Betrieb seine berufliche Laufbahn begonnen.

Zum Jahreswechsel wurde der Wechsel an der Firmenspitze offiziell vollzogen. Fabian Frank, der in den vergangenen vier Jahren bereits als Geschäftsführer tätig war, hat das Unternehmen von Udo Burdzik übernommen. Der 66-Jährige wird jedoch noch bis Ende Juli im Betrieb mitarbeiten, bevor er in den Ruhestand geht.

Im Sommer begeht Udo Burdzik zugleich sein 30-jähriges Jubiläum in Osterwieck. Gemeinsam mit seinem Wolfenbütteler Kollegen Jürgen Berger und dessen Sohn Ingo Berger hatten sich die „drei B“ im Jahr 1996 selbstständig gemacht. Beide Berger sind inzwischen seit einigen Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Osterwieck erwies sich bei der Standortsuche als Glücksfall, erinnert sich Udo Burdzik. Ursprünglich hatten die Firmengründer ein neues Gewerbegebiet in Halberstadt ins Auge gefasst. Doch auf dem Gelände des früheren Gleitlagerwerkes in der Ilsestadt stand eine passende Werkhalle leer – ein Neubau war somit nicht erforderlich. Später kam eine zweite Halle hinzu, in der heute unter anderem große Stahlbauteile für die Industrie gefertigt werden.

Die Kunden von 3B Metallbau sitzen vor allem in Niedersachsen und im industriellen Umfeld – eine Folge der früheren gemeinsamen Tätigkeit von Berger und Burdzik in Wolfenbüttel. Zu den bekannten Auftraggebern zählen unter anderem Volkswagen, MAN, die Salzgitter AG sowie die Zuckerfabrik Schladen. Häufig fertigt und wartet das Unternehmen Hängekrananlagen für Werkhallen, neuerdings auch für Daimler Truck in Halberstadt. Noch größere Dimensionen haben Kalkbrennöfen für die Zuckerindustrie, die bis in die USA geliefert und dort unter Regie aus Osterwieck montiert werden. Insgesamt ist der Metallbau ein vielseitiges und oft individuell geprägtes Geschäftsfeld.

Daher gehören Konstruktion und technische Planung traditionell zum Leistungsumfang von 3B Metallbau – bislang verantwortet durch die Geschäftsführung selbst. Fabian Frank ist staatlich geprüfter Techniker. Für die Zeit nach Udo Burdzik soll in Kürze eine Konstrukteurin das Team verstärken.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen 16 Mitarbeiter, perspektivisch sollen es 18 werden – ein Wert, der in etwa dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre entspricht. Viele Beschäftigte sind dem Betrieb seit Jahren treu, drei sogar seit der Gründungszeit. In den kommenden Jahren werden jedoch einige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.

Vor diesem Hintergrund würde der Betrieb gerne wieder verstärkt ausbilden. Zuletzt, berichtet Udo Burdzik, seien allerdings kaum noch Bewerbungen eingegangen.

Den Standort Osterwieck schätzt 3B Metallbau seit drei Jahrzehnten insbesondere wegen der Nähe zur Autobahn. Zudem profitiert das Unternehmen von der Nachbarschaft weiterer Betriebe auf dem ehemaligen Gleitlagerwerk-Areal, darunter Ramme, Gleitlager und Metallverarbeitung sowie ein Fuhrunternehmen, mit denen man als Auftragnehmer oder Auftraggeber eng zusammenarbeitet.