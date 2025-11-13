Sommerbad Dedeleben Freibad im Huy kämpft ums Überleben: Förderverein bangt um versprochenes Geld von der Gemeinde
Gleichbehandlung für alle vier Freibäder im Huy - 2023 hatte der Gemeinderat dafür die Weichen gestellt. Die Realität sieht allerdings anders aus: Im vereinsgetragenen Bad in Dedeleben warten die Mitglieder des Fördervereins auf die Auszahlung der im Etat 2024 eingestellten 40.000 Euro. Sie können nun auf einen Kronzeugen bauen.
Dedeleben/Dingelstedt. - Nein, gut sei ganz und gar nichts. In dieser Bewertung sind sich Tobias Krüger als Vize-Chef und Christian Wenig als Sprecher des Freibad-Fördervereins Dedeleben einig. Der Sommer 2025 sei alles andere als rosig gewesen. Vergleichsweise kühl und regnerisch im Juli und August, seien die Besucherzahlen - und damit die zahlenden Gäste - weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch nicht nur das bereite dem Verein finanzielle Sorgen. Hinzu komme, dass finanzielle Unterstützung von der Kommune nicht so fließe wie zugesagt.