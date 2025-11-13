Gleichbehandlung für alle vier Freibäder im Huy - 2023 hatte der Gemeinderat dafür die Weichen gestellt. Die Realität sieht allerdings anders aus: Im vereinsgetragenen Bad in Dedeleben warten die Mitglieder des Fördervereins auf die Auszahlung der im Etat 2024 eingestellten 40.000 Euro. Sie können nun auf einen Kronzeugen bauen.

Das Freibad in Dedeleben wird seit vielen Jahren von einem Förderverein geführt. Die Kommune unterstützt dessen Arbeit mit einem Zuschuss. Allerdings ist eine 2023 verabredete Aufstockung des Betrags bislang noch nicht umgesetzt worden.

Dedeleben/Dingelstedt. - Nein, gut sei ganz und gar nichts. In dieser Bewertung sind sich Tobias Krüger als Vize-Chef und Christian Wenig als Sprecher des Freibad-Fördervereins Dedeleben einig. Der Sommer 2025 sei alles andere als rosig gewesen. Vergleichsweise kühl und regnerisch im Juli und August, seien die Besucherzahlen - und damit die zahlenden Gäste - weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Doch nicht nur das bereite dem Verein finanzielle Sorgen. Hinzu komme, dass finanzielle Unterstützung von der Kommune nicht so fließe wie zugesagt.