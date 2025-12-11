Halberstadt hat es ihr angetan. Immerhin hat sie sich zum zweiten Mal für die Harzkreisstadt als Heimatort entschieden. Ein beruflicher Wechsel bestärkt ihre Entscheidung zudem, sagt Katja Stützer.

Katja Stützer ist seit September mit für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit des Harztheaters verantwortlich.

Halberstadt. - Bevor der Beruf sie nach Halberstadt brachte, hatte sie von der Stadt noch nichts gehört. Inzwischen ist sie angekommen, fühlt sich wohl. So wohl, dass nach einem kurzzeitigen arbeitsbedingten Wegzug wieder Halberstadt auf dem Plan stand, berichtet die in Leinefelde aufgewachsene Katja Stützer.