Sophia Maria Keßen sucht Geschichten der Menschen aus Magdeburg für einen Karaoke-Abend der besonderen Art.

Magdeburg. - Magdeburg ist voller Geschichten – man muss nur kurz stehen bleiben und zuhören. Harmlose Alltagsanekdoten, Erinnerungen an außergewöhnliche Momente, Berichte über Augenblicke mit Witz und Humor – all dies ist es, was das Theater Magdeburg jetzt sucht: kleine, große, komische und tragische Beiträge, die zeigen, wie Menschen aus Magdeburg leben, fühlen und erzählen. Den Rahmen bildet die „Story Karaoke Bar“, ein Abend, der in den kommenden Monaten vorbereitet wird. Worum geht es genau?