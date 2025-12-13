Hier können alle mitmachen So soll am Theater Magdeburg die „Story Karaoke Bar“ entstehen
Das Theater Magdeburg sucht Mutmachgeschichten, Liebeserklärungen, dramatische Missverständnisse, Zufallskomödien und Alltagskatastrophen mit Happy End.
Magdeburg. - Magdeburg ist voller Geschichten – man muss nur kurz stehen bleiben und zuhören. Harmlose Alltagsanekdoten, Erinnerungen an außergewöhnliche Momente, Berichte über Augenblicke mit Witz und Humor – all dies ist es, was das Theater Magdeburg jetzt sucht: kleine, große, komische und tragische Beiträge, die zeigen, wie Menschen aus Magdeburg leben, fühlen und erzählen. Den Rahmen bildet die „Story Karaoke Bar“, ein Abend, der in den kommenden Monaten vorbereitet wird. Worum geht es genau?