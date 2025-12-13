Für das kommende Jahr wird in Magdeburg wieder eine Schulmesse ausgerichtet. Doch warum ist die Magdeburger Schulmesse solch ein Erfolg?

Magdeburg. - Die zurückliegende Magdeburger Schulmesse war jetzt noch einmal Thema. Stadtelternratsvorsitzende Annette Kirstein berichtete im Ausschuss für Bildung, Schule und Sport davon, dass dank der großen Nachfrage in diesem Jahr erstmals eine Messehalle an der Tessenowstraße genutzt wurde. Und es gab bereits einen Ausblick auf die Ausgabe im kommenden Jahr.