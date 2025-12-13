weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Unbegrenzt Glühwein und gebrannte Mandeln: Magdeburger testen All-inclusive-Weihnachtsmarkt: So gut kam er an

Mit „Schlemmen und Glühen“ startete das Le Frog erstmals ein All-inclusive-Weihnachtsangebot. Erste Wochen zeigen klar, welche Elemente überzeugen – und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht.

Von Romy Bergmann 13.12.2025, 08:30
Seit diesem Jahr organisiert das Le Frog im Stadtpark Magdeburg ein All-Inclusice-Angebot in weihnachtlichem Stil.
Foto: Andreas Lander

Magdeburg. - Die Weihnachtszeit 2025 war für Tim Liesegang und sein Team vom Le Frog eine echte Premiere. Erstmals öffneten sie unter dem Motto „Schlemmen und Glühen“ ein All-inclusive-Angebot im weihnachtlichen Ambiente im Stadtpark – und schon jetzt wird über mögliche Anpassungen für das kommende Jahr nachgedacht.