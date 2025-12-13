Unbegrenzt Glühwein und gebrannte Mandeln Magdeburger testen All-inclusive-Weihnachtsmarkt: So gut kam er an
Mit „Schlemmen und Glühen“ startete das Le Frog erstmals ein All-inclusive-Weihnachtsangebot. Erste Wochen zeigen klar, welche Elemente überzeugen – und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht.
Magdeburg. - Die Weihnachtszeit 2025 war für Tim Liesegang und sein Team vom Le Frog eine echte Premiere. Erstmals öffneten sie unter dem Motto „Schlemmen und Glühen“ ein All-inclusive-Angebot im weihnachtlichen Ambiente im Stadtpark – und schon jetzt wird über mögliche Anpassungen für das kommende Jahr nachgedacht.