Mit „Schlemmen und Glühen“ startete das Le Frog erstmals ein All-inclusive-Weihnachtsangebot. Erste Wochen zeigen klar, welche Elemente überzeugen – und wo noch Nachbesserungsbedarf besteht.

Magdeburger testen All-inclusive-Weihnachtsmarkt: So gut kam er an

Seit diesem Jahr organisiert das Le Frog im Stadtpark Magdeburg ein All-Inclusice-Angebot in weihnachtlichem Stil.

Magdeburg. - Die Weihnachtszeit 2025 war für Tim Liesegang und sein Team vom Le Frog eine echte Premiere. Erstmals öffneten sie unter dem Motto „Schlemmen und Glühen“ ein All-inclusive-Angebot im weihnachtlichen Ambiente im Stadtpark – und schon jetzt wird über mögliche Anpassungen für das kommende Jahr nachgedacht.