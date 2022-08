Fußballspielen und Gutes tun: Benefizturnier bei Olympia Schlanstedt

Ein Beispiel geglückter Heilung direkt vor Augen, möchte der SV Olympia Schlanstedt die Arbeit der Knochenmarkspende unterstützen – und veranstaltet daher ein Benefizturnier. Was genau dahintersteckt und was erreicht werden soll.

Schlanstedt - „Der Opa von zwei Spielern von uns ist im vergangenen Jahr an Blutkrebs erkrankt“, erzählt Ron Müller. „Mithilfe der Deutsche Knochenmarkspenderdatei [DKMS] konnte er dann aber einen passenden Spender finden – und so am Ende geheilt werden.“