Fußpflege im Vorharz: Podologin eröffnet Praxis in Schwanebeck

Start in die Selbstständigkeit

Schwanebeck - Die letzten Arbeiten sind getan, das Schild am Eingang ist angebracht: Der Traum von der Selbstständigkeit ist für Melanie Adler nun Realität geworden. Die 43-Jährige gründete in Schwanebeck eine Praxis für Podologie. Bis die Fußpflege-Einrichtung am gestrigen Montag aber eröffnet werden konnte, sollte es einige Zeit dauern.

Vor ihrem Schritt in die Selbstständigkeit ist Melanie Adler unter anderem als Arzthelferin und als Rettungssanitäterin bei der Bundeswehr tätig gewesen. Eine zweijährige Podologie-Ausbildung schloss sie 2016 mit einer Abschlussprüfung ab. Adler, die gebürtig aus Zwickau stammt und seit 2011 in Schwanebeck wohnt, war zuletzt – von 2016 bis 2023 – bei einer Praxis für Podologie in Halberstadt angestellt.

Hausbesuche werden weiterhin angeboten

In dieser Zeit habe sie bereits Erfahrungen in dem Job sammeln können – und gemerkt, dass dies einer der Berufe sei, der eine Vertrauensbasis brauche. „Oftmals reden die Patienten auch über persönliche Dinge, man ist auch Seelentröster“, weiß sie. Hausbesuche, die sie schon in ihrer Zeit in Halberstadt bei einigen Patienten tätigte, werde sie diesen, nicht zuletzt deshalb, auch weiterhin anbieten, berichtet sie. Ihre ehemalige Chefin habe nichts dagegen, im Gegenteil. „Sie freut sich für mich, dass ich den Weg eingeschlagen habe, mein eigener Herr bin.“

Bis es so weit war, sollte es gut drei Jahre dauern. Das Haus, in dem sich die Praxis-Räume befinden, besitzt sie schon seit sechs Jahren. Nur waren dort vorher noch keine entsprechenden Zimmer vorhanden. Die mussten erst hergerichtet werden.

Praxis in Schwanebeck wurde mit viel Unterstützung gebaut

Unterstützung und Rückhalt erhielt Adler dabei vom Vater ihres Kindes, Denis Kreissig, und dessen Eltern, Jürgen und Irmtraud Kreissig. „Ohne sie wäre der Termin nicht zu halten gewesen, ja, hätte das ganze Vorhaben überhaupt nicht funktioniert“, sagt sie dankbar. Es brauchte Vorgaben, Genehmigungen, die Umsetzung. Fundamente wurden gebaut, der Fußboden musste raus und neu gesetzt werden, Baumaterialien wie Holz und Steine wurden rangeschafft. Alles, was selbst gebaut werden konnte, bauten sie selbst. Gründe dafür seien die Finanzen gewesen. „Und Handwerker waren auch schon zu dieser Zeit schwer zu bekommen“, sagt Jürgen Kreissig.

Die Heizung und die Wasseranschlüsse überließen sie den entsprechenden Fachleuten, beim Fußboden und den Türen wurden sie von Tischlern unterstützt. Und „nach und nach ist es gewachsen“, berichtet Jürgen Kreissig stolz.

Erste Anmeldungen sind bereits vorhanden

Nun, am Ende des langen Wegs, steht eine fertige Praxis. Ein Empfangsbereich, eine Umkleide, zwei Toiletten – eine davon rollstuhlgerecht –, das Behandlungszimmer und ein Sterilraum für die Arbeitsutensilien. Bis zuletzt arbeiteten Familie Kreissig und Melanie Adler, um rechtzeitig zur Eröffnung fertig zu werden.

Und während die Praxis nur in Zusammenarbeit entstehen konnte, wird sie diese – zumindest in der ersten Zeit – alleine führen. Ob Mitarbeiter eingestellt werden, komme dann auf die Menge der Patienten an. Erste Anmeldungen gebe es bereits.

Adresse: Podologie Adler, Goethestraße 11, Schwanebeck.