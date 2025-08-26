Tanz hat in Halberstadt einen hohen Stellenwert. Nicht nur die Auftritte der Profis von TanzHarz füllen regelmäßig die Besucherränge. Auch Laien sorgen für ein volles Haus und unvergessliche Momente. Am 30. August ist es wieder soweit.

Halberstadt/VS. - Sie ist inzwischen zur guten Tradition in Halberstadt geworden, die Gala der Tanzschule Toev. Der Vorverkauf für die Jubiläumsausgabe ist bereits gestartet. Am 30. August heißt es wieder „Zauber des Tanzes“.

Es ist die 25. Tanzgala, die die Eleven der Tanzschule Toev gestalten und Ulrike Toev ist froh, dass sich die Liebe zum Tanz in Halberstadt so lange hält.

Vielfalt der Tanzrichtungen wird in Halberstadts Kammerbühne gezeigt

Am Samstag, 30. August, werden die Tanzschüler in der Kammerbühne des Harztheaters in Halberstadt jeweils ab 14 Uhr und ab 17 Uhr ein abwechslungsreiches Show-Programm darbieten. Zu sehen sein werden Kindertänze, Jazz-Dance und Ballett bis hin zum Stepptanz, kündigt Ulrike Toev an. „In ihrem Programm präsentieren die Tanzeleven, was sie im Unterricht erlernt und in zahlreichen Proben einstudiert haben. Für Monate trainieren die Tanzklassen an der Einstudierung des Programms, erlernen neue Choreographien für die unterschiedlichsten Darbietungen“, so die Tanzlehrerin.

Auch diese beiden Eleven der Tanzschule Toev freuen sich auf die große Gala am 30. August in Halberstadts Kammerbühne. Foto: Ulrike Toev

In der Hoffnung, dass der Spaß und die Freude, die die Tanzschüler bei der Einstudierung und Kostümierung haben, auch auf das Publikum überspringen, freuen sich die Eleven auf viele Zuschauer. Karten für das kurzweilige Tanzschul-Event gibt es an den Theaterkassen in Halberstadt und Quedlinburg.