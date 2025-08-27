Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen rechnet 2026 mit einem Defizit von knapp 1,3 Millionen Euro. Trotzdem sollen viele Ideen umgesetzt werden.

Trotz Minus in der Kasse: Oebisfelde-Weferlingen plant Millionen für neue Straßen

Bürgermeister Marc Blanck (CDU) bei der Einweihung der Erweiterung des Horts an der Aller. Auch 2026 soll in Bildungseinrichtungen investiert werden.

Oebisfelde-Weferlingen - Wenn das eigene Konto ein dickes Minus anzeigt, ist sparen angesagt. In Städten sieht das anders aus. So auch in Oebisfelde-Weferlingen. Die Einheitsgemeinde plant sogar trotz des siebenstelligen Lochs in der Kasse mit Investitionen in Höhe von etwa 5 Millionen Euro. Neben einer Drohne sind weitere Ausgaben geplant.