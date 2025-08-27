weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen rechnet 2026 mit einem Defizit von knapp 1,3 Millionen Euro. Trotzdem sollen viele Ideen umgesetzt werden.

27.08.2025, 16:00
Bürgermeister Marc Blanck (CDU) bei der Einweihung der Erweiterung des Horts an der Aller. Auch 2026 soll in Bildungseinrichtungen investiert werden.
Bürgermeister Marc Blanck (CDU) bei der Einweihung der Erweiterung des Horts an der Aller. Auch 2026 soll in Bildungseinrichtungen investiert werden. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde-Weferlingen - Wenn das eigene Konto ein dickes Minus anzeigt, ist sparen angesagt. In Städten sieht das anders aus. So auch in Oebisfelde-Weferlingen. Die Einheitsgemeinde plant sogar trotz des siebenstelligen Lochs in der Kasse mit Investitionen in Höhe von etwa 5 Millionen Euro. Neben einer Drohne sind weitere Ausgaben geplant.