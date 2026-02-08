Die Einwohner von Halberstadt hängen an ihrem Gästehaus Spiegelsberge. Doch der Eigentümer will es verkaufen. Was hat die Stadt mit dem historischen Gebäude vor?

Auf den ersten Blick nicht zu sehen, aber an einigen Stellen im Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt müsste man mal Hand anlegen.

Halberstadt. - Das denkmalgeschützte Gebäude thront über der Stadt und hat dennoch einige Tiefen erlebt. Nach jahrelangem Leerstand fand sich im Frühjahr 2025 ein neuer Pächter, der dem historischen Gasthaus Leben eingehaucht hat. Doch der Eigentümer hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wie sehen die Wünsche der Stadtverwaltung aus?