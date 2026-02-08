Tourismus im Harz Gästehaus Spiegelsberge ist wichtiger Baustein im Tourismuskonzept von Halberstadt
Die Einwohner von Halberstadt hängen an ihrem Gästehaus Spiegelsberge. Doch der Eigentümer will es verkaufen. Was hat die Stadt mit dem historischen Gebäude vor?
08.02.2026, 11:00
Halberstadt. - Das denkmalgeschützte Gebäude thront über der Stadt und hat dennoch einige Tiefen erlebt. Nach jahrelangem Leerstand fand sich im Frühjahr 2025 ein neuer Pächter, der dem historischen Gasthaus Leben eingehaucht hat. Doch der Eigentümer hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wie sehen die Wünsche der Stadtverwaltung aus?