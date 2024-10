Neues Restaurant im Huy eröffnet: Was auf der Speisekarte des Döner-Grills steht

Buta Singh ist Betreiber des neuen Döner-Ladens in Schlanstedt.

Schlanstedt. - Zahlreiche Neugierige waren bereits am Eröffnungstag in die Schlanstedter Breite Straße gekommen, um den neuen Dönerladen zu testen: Am Dienstag hatte Buta Singh hier die Türen des ehemaligen Bäckers wieder geöffnet, um eine neue Anlaufstelle für Hungrige aus dem Huy zu schaffen.