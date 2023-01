Kaffee, Kuchen, Hausmannskost: Neues Lokal eröffnet im Zentrum von Halberstadt

Iris und Walter Dall in ihrem neuen kleinen Lokal „Zum Kännchen“ in Halberstadts Stadtzentrum, für das sie nicht nur die Deko-Elemente selbst gestaltet haben. Am 24. Januar 2023 eröffnen die Vollblutgastronomen ihren Laden am Fischmarkt 9.

Foto: Sabine Scholz