Fünf Jahre Bauzeit, fast fünf Millionen Euro investiert – das Fachwerkensemble „Tanne“ in Osterwiecks Altstadt steht kurz vor der Fertigstellung. Aus dem einstigen Gasthaus werden Wohnungen - welche Chancen Interessenten dafür noch haben und was sie erwartet.

Die Firma Beton und Tiefbau Hinz hat begonnen, die Hoffläche der Rosmarinstraße 7 bis 10 in Osterwieck zu gestalten.

Osterwieck. - Genau fünf Jahre wird jetzt am Fachwerkobjekt „Tanne“ in der Osterwiecker Rosmarinstraße 7 bis 10 handwerklich gearbeitet. Anfang Oktober 2020 war der scharfe Baustart erfolgt. Aber auch in den knapp drei Jahren davor, seit die kommunale Wohnungsgesellschaft das aus vier Häusern bestehende und seit 40 Jahren leerstehende Ensemble übernommen hatte, wurde viel Energie investiert – in Form von Planungen und Kalkulationen für das umfangreichste Bauvorhaben seit Beginn der Osterwiecker Altstadtsanierung 1991.