Energieversorgung in Halberstadt Gasumstellung im Harz bringt selbst kleinste Gerätedefekte ans Licht

Wie in ganz Deutschland werden ab 2028 auch im Harzkreis Erdgaskunden mit sogenanntem H-Gas beliefert. Weil das andere Eigenschaften hat als das bisher genutzte L-Gas, laufen seit Anfang des Jahres umfangreiche Arbeiten. So muss jedes einzelne Gasgerät überprüft werden. Dabei gibt es teils erschreckende Erkenntnisse.