Energieversorgung in Halberstadt Gasumstellung im Harz bringt selbst kleinste Gerätedefekte ans Licht
Wie in ganz Deutschland werden ab 2028 auch im Harzkreis Erdgaskunden mit sogenanntem H-Gas beliefert. Weil das andere Eigenschaften hat als das bisher genutzte L-Gas, laufen seit Anfang des Jahres umfangreiche Arbeiten. So muss jedes einzelne Gasgerät überprüft werden. Dabei gibt es teils erschreckende Erkenntnisse.
09.09.2025, 06:30
Halberstadt/Harzkreis. - Im Harzkreis wird umgestellt. Dafür haben die Stadtwerke Blankenburg, Halberstadt und Wernigerode die „Arbeitsgemeinschaft EGU Harz“ gebildet. Eine Aufgabe vor der Umstellung: Alle Gasgeräte auf Umstellfähigkeit kontrollieren. Das sind immerhin rund 35.000.