Der neue Chef der Calbenser Wohnungsbaugesellschaft, Alexander Berlin, sucht nach einer fairen Lösung aus der verfahrenen Situation der gekündigten Garagenverträge und bietet Lösungen für die Betroffenen an.

In der Neuen Wohnstadt sinkt die Nachfrage nach Garagen bei der CWG.

Calbe. - Vor mehr als zwei Jahren kündigte die Stadt Calbe als auch die Calbenser Wohnungsbaugesellschaft (CWG) die bisherigen Pachtverträge über die Garagen. Hunderte Garagen besitzt die Kommune und kündigte hier nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz. In der Folge verloren die Bürger und Pächter das Eigentum an dem Garagenbau. Der Boden gehörte vorher bereits der Stadt. Auch die CWG kündigte mit der gleichen Begründung ihre Garagenpachtverträge. Die Bürger protestierten monatelang gegen die Kündigung. Immer wieder gab es in der Vergangenheit auch Fragen an die kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Nur Antworten gab es hier nicht.