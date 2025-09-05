Wie will Halberstadt der Menschen gedenken, die von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert, ermordet oder in den Selbstmord gedrängt wurden? Ein Antrag der AfD im Stadtrat sorgt für eine durchaus heftige Debatte.

Stolpersteine für jüdische NS-Opfer in Halberstadt - AfD-Antrag sorgt für Streit

Der bislang einzige Stolperstein in Halberstadt liegt vor dem Haus Finckestraße 7 und war 2014 verlegt worden.

Halberstadt. - Jedes Jahr soll die Stadt Halberstadt einen Stolperstein „zur Erinnerung an ein jüdisches Opfer des Nationalsozialismus aus unserer Stadt“ stiften. So zumindest will es ein Antrag der AfD-Fraktion, der in Halberstadts Stadtrat für Streit sorgt.