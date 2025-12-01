In vielen Bereiche herrschen noch Unwissenheit und Vorurteile gegenüber Menschen, die HIV-positiv sind. Eine 43-jährige Magdeburgerin erzählt über ihre Diagnose, Geburten und welche negativen Reaktionen sie noch einstecken musste.

Mütter, die HIV-positiv sind, müssen mit vielen Vorurteilen kämpfen. Eine Magdeburgerin gibt Einblicke in ihren Alltag als Mutter mit vier Kindern.

Magdeburg. - Seit September 2025 gibt es die neue Deutsch-Österreichische Leitlinie zu HIV und Schwangerschaft, die für Mütter mehr Normalität verspricht. Aber wie erleben Mütter, die HIV-positiv sind, ihren Alltag? Und welchen Einfluss hat ihre Erkrankung auf die Kinder? Volksstimme-Reporterin Lena Bellon sprach mit der 43-jährigen vierfachen Mutter Anna K. (Name geändert, richtiger Name der Redaktion bekannt) aus Magdeburg. Ihre Kinder sind 18, 14, 10 und 4 Jahre alt. Wie sie ihre Diagnose bekam und mit welchen Vorurteilen sie noch heute kämpfen muss.