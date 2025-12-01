Die Eggersdorfer Volkssolidarität plant, die Einnahmen der 2. Weihnachtsgala den Kindern und Jugendlichen des „Haus Achterbahn“ in Schönebeck zu spenden. Wie hier das Geld genutzt werden soll.

Wie die Eggersdorfer Volkssolidarität Kindern in Schönebeck helfen wird

Die Eggersdorfer Weihnachtsgala findet am 14. Dezember im Wohnpark statt. Die hier erzielten Einnahmen kommen Kindern und Jugendlichen in Schönebeck zugute.

Eggersdorf/Schönebeck. - Schon bald findet die zweite Weihnachtsgala der Volkssolidarität Eggersdorf satt: Am 14. Dezember ist es ab 15 Uhr im Wohnpark wieder so weit. Dabei steht in diesem Jahr nicht nur ein festliches Programm auf dem Plan, sondern auch der Gedanke von Nächstenliebe.