Wohltätigkeit Wie die Eggersdorfer Volkssolidarität Kindern in Schönebeck helfen wird
Die Eggersdorfer Volkssolidarität plant, die Einnahmen der 2. Weihnachtsgala den Kindern und Jugendlichen des „Haus Achterbahn“ in Schönebeck zu spenden. Wie hier das Geld genutzt werden soll.
Aktualisiert: 01.12.2025, 07:03
Eggersdorf/Schönebeck. - Schon bald findet die zweite Weihnachtsgala der Volkssolidarität Eggersdorf satt: Am 14. Dezember ist es ab 15 Uhr im Wohnpark wieder so weit. Dabei steht in diesem Jahr nicht nur ein festliches Programm auf dem Plan, sondern auch der Gedanke von Nächstenliebe.