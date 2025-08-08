Verkehrssicherheit im Harzkreis Gefährlicher Schulweg in Veltheim – So will die Harzer Blitzergruppe Kinder schützen
Wenn das Schuljahr am Montag beginnt, müssen Kinder wegen fehlender Gehwege im Osterwiecker Stadtgebiet frühmorgens auf der Hauptstraße laufen. Banner sollen Autofahrer rechtzeitig warnen.
Aktualisiert: 08.08.2025, 10:13
Veltheim. - Seit Jahren gibt es die Schulbanner-Aktion der Harzer Blitzergruppe im Landkreis Harz. Mit Transparenten sollen Verkehrsteilnehmer im ganzen Landkreis zu mehr Rücksicht angehalten werden anlässlich des Starts ins neue Schuljahr.