An drei Stellen in Veltheim appeliert die Harzer Blitzergruppe mit Bannern an die Autofahrer, gegenüber den Abc-Schützen besonders rücksichtsvoll zu sein. Eines davon hängt in der Trift an der Ecke zur Hauptstraße, wo der Gehweg bislang nicht weiter geführt wird.

Foto: Vera Heinrich